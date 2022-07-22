Россия продлила запрет на полеты в южные аэропорты страны

Полеты на юг россии были ограничены с 24 февраля, после начала так называемой «спецоперации» в Украине. Эта мера первоначально действовала до 2 марта, но затем была вновь продлена Федеральной службой воздушного транспорта.

Федеральное авиационное агентство россии* продлило запрет на полеты на юге страны до 30 июля. Об этом сообщила пресс-служба агентства в пятницу 22 июля.

«Временные ограничения вводятся на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липского, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», — говорится в сообщении.

Российским авиакомпаниям было рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Все остальные российские аэропорты пока работают в обычном режиме.

Ранее Курсор писал, что в США заявили, что россияне дважды посещали Иран для осмотра боевых беспилотников. В США не раз говорили о том, что Иран готовится передать россии свои ударные беспилотники. Однако в Тегеране это отрицают.

Кроме этого, в Сирии начали обучать россиян работе с БПЛА для войны в Украине. По информации, полученной США, Иран не только готов поставить россии флот атакующих беспилотников, но и обучить их использованию в войне против Украины.

Стало известно, какие именно БПЛА Иран предлагал россии: обнародованы спутниковые снимки. США благодаря спутниковым снимкам «зафиксировали», какие именно беспилотники предлагала россии иранская «оборонка».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!