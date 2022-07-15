В Сирии начали обучать россиян работе с БПЛА для войны в Украине

По информации, полученной США, Иран не только готов поставить россии флот атакующих беспилотников, но и обучить их использованию в войне против Украины.

В Сирии иранские инструкторы уже начали обучать россиян работе с боевыми дронами. Так, Иран собирается также поставить армии рф* несколько сотен беспилотных летательных аппаратов, в том числе и ударных.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Однако в Иране отрицают этим сообщение. С другой стороны, пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков заявил, что глава Кремля не будет обсуждать с президентом Исламской республики поставку БПЛА во время поездки в Тегеран.

Напомним, что путин прибудет с визитом в Иран 19 июля. Там он должен встретиться с президентами Ирана и Турции Ибрагимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее редакция нашего сайта писала, что семья британца, умершего в плену у «ДНР», обвинила в случившемся россию.

Еще напомним, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине.

Также Курсор сообщал, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине.