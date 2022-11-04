Россия столкнулась с серьезными проблемами в Украине — эксперты ISW

Эксперты отмечают, что у россии* проблемы с поставками тяжелой военной техники и россияне продолжают нести потери в Украине.

Параллельно со значительными потерями личного состава во время боевых действий в Украине российская армия продолжает сталкиваться с выраженными проблемами поставки тяжелой военной техники.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики, ссылаясь на данные Министерства обороны Великобритании, заявили, что россия в середине октября теряли более 40 единиц бронетехники в день.

«В последние недели российская федерация, вероятно, прибегла к переговорам о поставках 100 танков и бронетехники со складов Беларуси», — отмечают эксперты.

Согласно данным Генштаба ВСУ, россия изымает из своих хранилищ военную технику, которая не прошла соответствующего техническое обслуживания. Все это говорит о то, что россия находится в сложном положении.

Ранее Курсор писал, что глава дипломатии ЕС рассказал, почему путин пытается разрушить Украину. Он призвал страны Запада поддержать Украину и украинский народ.

Курсор сообщал, что в Украине продолжается война, и идет подготовка к зимнему периоду. И если ВСУ обеспечены зимней форме, в частности им помогает США и НАТО, то армия путина столкнулась с рядом проблем.

Напомним, что в кремле заявили, что не хотят ядерной войны, но в некоторых случаях, нажатие кнопки станет единственным способом спасти государство.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!