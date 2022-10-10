Россия ударила по Киеву: первые подробности

Сегодня туром после объявления масштабной воздушной тревоги в Украине прогремели взрывы в Киеве.

В понедельник утром, 10 октября, россияне нанеси ракетные удары по Киеву. Воздушная тревога была объявлена в 6:47, а после 08:00 в Киеве прогремели 3-4 взрыва, некоторые пишут о 5-ти взрывах.

Об этом сообщил ряд Телеграм-каналов.

Через некоторое время информацию о ракетной атаке подтвердил мэр города Виталий Кличко. Взрывы произошли в Шевченковском районе.

«Несколько взрывов в Шевченковском районе — в центре столицы. Все службы следуют на места», — сообщил он в своем Telegram и добавил, что все детали будут сообщены позже.

«Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на ул. Владимирской. Работают спасатели», — написал в Телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

По поступающей информации, в результате ракетных ударов есть травмированные и погибшие. Информация будет обновляться.

Ранее Курсор сообщал, что российские террористы нанесли ракетный удар по Запорожью. Армия рф проводит массированные обстрелы прифронтового города Запорожья, каждую ночь разрушая дома и убивая мирных людей, женщин и детей. Оккупанты давно превратились из военных в простых террористов.

Обстрелы Запорожья: спасатели под взрывами работают над завалами. Спасатели разбирают завалы разрушенного российскими обстрелами жилого дома в Запорожье.

Также Курсор информировал о том, что в Конгресс США внесены законопроекты о признании россии спонсором терроризма.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!