Россия возобновит поставки газа в Европу, но есть один нюанс

Отмтеим, что перед приостановкой работы Северного потока -1 было резкое снижение объемов прокачки газа со стороны РФ – аж до 40 процентов от проектной мощности.

В россии* заявили, что возобновят подача газа в Европу через трубопровод «Северный поток». Это произойдет уже 21 июля. Однако объемы поставок будут меньше, чем раньше.

Об этом пишет издание Reuters.

Пропускная способность составит менее 160 миллионов кубическим метров в сутки. Она будет сокращена на 40 процентов. Такие объемы поставок, как написало издание, были установлены еще в прошлом месяце.

Напомним, что 11 июля «Северный поток – 1» был закрыт для проведения плановых технических работ. Они должны продлиться до 21 июля. При этом в странах Европейского союза опасаются, что рф не захочет выполнять контракты и прекратит поставки газа после обозначенной даты. Рф может предпринять такой шаг, чтобы отомстить за санкции, которые были введены Западом в связи с началом полномасштабной войны в Украине.

Ранее Курсор писал о дефолте россии. Так, была пропущена выплата по евробондам.

Еще напомним, что Украина при посредничестве Турции пытается обеспечить продовольственную безопасность мира.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!