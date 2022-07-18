СМИ: Россия отказывается поставлять газ в Европу

В прошлом месяце «газпром» сократил поставки по трубопроводу по дну Балтийского моря в Германию, сославшись на задержку обслуживания турбины в Канаде.

Российская компания «газпром»* объявила о неких форс-мажорных обстоятельствах, из-за которых она не может осуществлять поставки газа в Европу.

Об этом пишет издание Reuters.

Так, в письме одному крупному потребителю говорится, что компания не может выполнить свои обязательства из-за «чрезвычайных» обстоятельств. Напомним, что «газпром» имеет монополию на поставки газа в Европу по трубопроводам.

Важно, письмо касается поставок по трубопроводу «Северный поток-1» — основного маршрута поставок в Германию и за ее пределы. Отметим, что на данный момент трубопровод «Северный поток -1» закрыт на ежегодное техническое обслуживание. При этом его должны завершить уже 21 июля. Однако в Европе уже обеспокоены тем, что поставки газа могут не возобновиться после этой даты.

Ранее Курсор писал о дефолте россии. Так, была пропущена выплата по евробондам.

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