Министр обороны Украины отчитался о ситуации на границе с Россией

Алексей Резников заявил, что украинские военные регулярно контролируют ситуацию на восточной границе. По данным разведки никаких особых провокацмй за ночь и утро со стороны России не было.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ситуация на украинско-российской границе утром в среду, 16 февраля, была спокойной и ничего неожиданного не произошло.

«Наша разведка видит все, мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами, и данные согласованы. Мы можем справиться с любой ситуацией», — сказал он.

По случаю Дня единства министр рассказал об армии и ее руководстве.

«Я могу долго перечислять наших героев поименно. Хочу, чтобы все понимали – командование нашей армии составляют боевые генералы, которые усваивали военную науку не только по книгам, а непосредственно на фронте. Которые прекрасно знают, кто наш враг и как его остановить», — говорит Резников.

Он добавил, что иностранные партнеры уже предоставили Украине более 2 тысяч тонн военной помощи, и украинская армия уже имеет новое оборудование.

Курсор ранее писал, что Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной. Президент Владимир Путин заявил, что Россия не хочет войны с Украиной, после того как западные столицы обвинили Москву в наращивании войск вблизи украинской границы и планами вторжения в соседнее государство.

Также сообщалось, что британские СМИ назвали точное время вторжения России в Украину. Несмотря на то, что РФ заявила, что начала отвод войск от границы с Украиной, напряжение все еще остается высоким. И вот неназванный источник в американской разведке сообщил журналистам, что российские войска намерены атаковать Украину сразу с нескольких направлений. Более того, даже известно конкретное время.

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