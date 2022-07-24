Россия вывезла из Украины почти полмиллиона детей

Источники в силовых структурах сообщают о том, что более 440 тысяч украинских детей были депортированы в россию — тысячи из них сейчас находятся в так называемых «фильтрационных лагерях».

С конца февраля в россию* из Украины депортировано более 2,8 млн человек, в том числе 448 тыс. детей.

По данным, половина беженцев имеют паспорта самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

«По данным на утро воскресенья, границу рф пересекли более 2,8 млн человек, в том числе 448 тыс. детей. Половина прибывших беженцев — граждане ДНР и ЛНР», — сообщили источники.

Источник уточнил, что в 652 пунктах временного размещения в 59 регионах россии находятся 33 300 человек, в том числе 11 241 ребенок. Другие разместились у родственников и в частном порядке. Им оказывается психологическая, юридическая и медицинская помощь.

Курсор также сообщал, что в США заявили о критическом моменте в войне Украины против россии. Министр обороны США заявил, что контактная группа продолжает свою работу, потому что все понимают, с какой серьезной угрозой до сих пор сталкивается Украина.

Стало известно, почему армия россии отошла от Киева. Президент россии владимир путин заявил, что это было сделано для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

Наша редакция писала, что названы условия для возможного завершения войны в Украине. Сейчас многие задаются вопросом, когда же может закончится развязанная россией* война против Украины?

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!