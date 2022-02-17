Россия: Вывод войск займет какое-то время

Пресс-секретарь Кремля заявил, что у министерства обороны есть определенный график, согласно которому по мере завершения учений воинские части будут возвращаться в свои регионы.

Кремль заявляет, что отвод российских войск от границ Украины будет происходить в течение длительного периода времени, после того как сообщения о сокращении численности войск Москвы вызвали скепсис со стороны союзников Киева.

«Это процесс, который займет некоторое время», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, после того как Москва объявила о двух отдельных сокращениях после учений, которые вызвали опасения по поводу российского вторжения в Украину.

«Министерство обороны сообщило, что некоторые этапы учений подходят к концу, и по мере их завершения воинские части возвращаются в места постоянной дислокации», — говорит Песков.

Однако он добавляет, что войска «не могут просто подняться в воздух и все улететь», добавляя, что у министерства обороны «есть график».

Курсор ранее писал, что в Украине сообщили, что снаряды войска РФ попали в детский садик.В Украине сообщили, что утром российские оккупанты открыли огонь из тяжелой артиллерии по Станице Луганской, один из снарядов попал в здание детского сада. В результате происшествия пострадали три человека.

Кроме того, Россия вывела часть войск из Крыма. Куда переместились колонны, не сообщается. Россия заявила на этой неделе, что некоторые ее подразделения завершили учения в районах, прилегающих к Украине, и возвращаются на свои базы.

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