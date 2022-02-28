Россия задействовала против Украины около 100 тысяч военных — Пентагон

РФ уже использовала в войне против Украины практически две трите своего наступательного контингента. Это при примерно 100 тысяч военных.
Об этом сообщили в BBC Украина со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника министерства обороны США.
По словам чиновника, на данный момент в резерве у Кремля осталось около 50 тысяч человек. Такое количество живой силы в Пентагоне считают «существенным».
Однако в Штатах также зафиксировали логистические проблемы у оккупационных сил РФ. Особенно с доставкой их технике горючего.
Ранее редакция Курсора сообщала, что в МИДе Украины рассказали, чего ожидают от переговоров.
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