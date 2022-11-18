Россия запустила по Украине крылатые ракеты с имитатором ядерной боеголовки — Defense Express

Сообщается, что к одной из сбитых вчера ракет над Киевом, выпущенными россией*, прикрутили «имитатор ядерной боеголовки».

Одна из этих двух враждебных КР, как стало известно Defense Express из собственных источников, — это была крылатая ракета типа Х-55, в которой отсутствовала боевая часть. Вместо нее в ракете был «прикручен» блок, выступавший имитатором ядерной боевой части.

По словам экспертов, россияне взяли как минимум одну Х-55 из своего «ядерного арсенала», «открутили» из этой ракеты ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую «болванку» и потом использовали эту ракету для удара по Украине. Однако, вероятно, что по мере развития событий таких ракет может оказаться несколько.

Эксперты отметили, что обычно россия применяла для ударов по Украине ракеты типа Х-555 – это неядерная модификация ракеты Х-55, которую переделали под обычную боеголовку с классической взрывчаткой.

А вот Х-55 — это советская ракета, которая изначально разрабатывалась как носитель ядерного оружия, под так называемую ядерную боеголовку. Обычная и ядерная боеголовка конструктивно отличаются между собой. Именно поэтому, похоже, у россиян так и получилось: вынуть ядерную боеголовку из Х-55 они смогли, а вот зарядить туда обычную боеголовку не смогли, потому и применили для удара Х-55 с пустой «болванкой».

Эксперты заявили, что россияне сделали это, так как получили указание «сверху» обеспечить 17 ноября массированность применения крылатых ракет во время ударов по Украине. Поэтому в ход у них пошла и Х-55 с имитатором ядерной боеголовки. Все это говорит о том, что запас крылатых ракет в россии иссякает и приближается к отметке, критической для кремля, если уже начали использовать крылатые ракеты из «ядерного арсенала».

Кроме этого, россияне сделали это специально, чтобы создать эффект перегрузки противовоздушной обороны Украины. Но и этот вариант говорит о том, что ракетный запас россии исчерпывается.

Ранее Курсор писал, что песков рассказал, зачем россия атакует инфраструктуру Украины. кремль без доли стеснений признал, что вынуждает страдать мирное население.

Курсор сообщал, что 16 ноября россия совершила самый массированный ракетный обстрел Украины. По всей стране вводят экстренные отключения света.

Кроме этого, США и Великобритания прокомментировали массированный ракетный обстрел Украины. Россия обстреливала украинские города во время саммита G20.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!