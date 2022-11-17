Песков рассказал, зачем россия атакует инфраструктуру Украины

Пресс-секретарь президента *рф дмитрий песков заявил, что украинцы массово остаются без света и тепла из-за того, что Киев не хочет вести переговоры.

Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам представителя кремля, армия оккупантов атакует лишь те инфраструктурные объекты, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима». Песков утверждает, что украинское правительство не идет на контакт, в результате чего мирное население страдает.

«Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее, вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить», ‒ добавил он.

Отметим, что правительство Украины неоднократно подчеркивало, что дипломатические переговоры возможны, но для этого россия должна вывести свои войска за пределы границ Украины по состоянию на 1991 год. В кремле ответили, что не приемлют эти условия.

Ранее Зеленский на фоне обстрелов рф инфраструктуры заявил, что Украина точно выиграет войну, если украинский народ сможет пережить эту зиму.

Также «Курсор» сообщал, что Израиль потратил миллионы долларов на военную помощь Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!