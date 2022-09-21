Россияне испугались мобилизации: запланированы акции протеста

Сегодня президент рф владимир путин* объявил о частичной мобилизации в россии.

Акции протеста анонсировали во всех крупных городах российской федерации. Сообщается, что акции должны пройти сегодня вечером, 21 сентября.

Об этом сообщается в Twitter движения «Весна».

Активисты движения призывают граждан россии присоединиться к протестам во всех городах страны. Старт акции запланирован сегодня в 19:00 по местному времени.

«Только что владимир путин объявил частичную мобилизацию в россии. Это значит, что тысячи российских мужчин — наших отцов, братьев и мужей — будут брошены в мясорубку войны. За что они будут умирать? За что матери и дети будут проливать слезы? За дворец путина?», — говорится в сообщении.

Нет могилизации! Всероссийская акция протеста. Сегодня, 21 сентября, в 19:00. Центры всех городов 1/9 pic.twitter.com/BVXIc3Fwfx — Движение «Весна» (@vesna_democrat) September 21, 2022

Также СМИ сообщают, что после выступления путина в россии массово раскупили билеты в другие страны. Самым большим спросом пользуются Грузия, Турция и Армения. Однако вскоре российским аеропортам запретили продавать билеты мужчинам от 18 до 60 лет.

Ранее Курсор писал, что путин объявил частичную мобилизацию в россии. Страна-агрессор вынуждена провести мобилизацию граждан из-за огромных потерь во время так называемой «спецоперации».

Ранее Курсор писал, что главари так званых «дрн» и «лнр» денис пушилин и леонид пасечник заявили, что готовятся с 23 по 27 сентября провести на оккупированных территориях Украины псевдореферендумы по поводу «присоединения» к российской федерации. Соответствующие заявления сделали и коллаборационные «власти» Херсонской и Запорожской областей.

Наша редакция сообщала, что мировые страны начали осуждать проведение «референдумов» на территориях Украины, которые попали в оккупацию росссийской армии. Президент Франции назвал это «цинизмом и провокацией».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!