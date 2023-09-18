Россияне ночью атаковали Украину дронами и ракетами - в сети появилось видео работы ВСУ

Большинство воздушных целей были сбиты украинскими силами, но есть и "прилеты".

В ночь на 18 сентября 2023 года Украина подверглась атаке ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа Shahed-136/131 и крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Летательные аппараты "шахед" были запущены из двух направлений: *приморско-ахтарска (россия) и мыса Чауд (Крым). Общим числом было зафиксировано 24 атакующих БПЛА, двигавшихся в направлении Николаевской и Одесской областей.

Противовоздушная оборона успешно уничтожила 18 ударных дронов в соответствии с их маршрутом перемещения. Крылатые ракеты типа Х-101/Х-555/Х-55 были запущены врагом из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, действовавших с волгоградской области.

Всего было задействовано восемь летательных аппаратов, и было зафиксировано 17 пусков крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.

Как отмечено в сообщении, все 17 ракет были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей.

До этого россияне атаковали Украину, использовав дроны-камикадзе и ракеты для обстрелов. Тогда оккупанты пытались обмануть украинскую противовоздушную оборону, поскольку вражеские ракеты меняли направление, выполняли сложные маневры. Однако украинским бойцам удалось сбить большую часть российских воздушных целей.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!