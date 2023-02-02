Россияне похищают украинских детей и снимают с ними порно – омбудсмен

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец утверждает, что россияне похищают украинских детей и снимают с ними видео сексуального характера, зарабатывая на этом.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Эта шокирующая информация изначально поступила от пользователей соцсетей. По словам Лубинца, «расценки» на такой порно-контент с детьми составляют сотни тысяч рублей.

Например, за мальчика, который скоро пойдет в школу, предлагают 250 тыс рублей (около 12 тысяч шекелей). В прикрепленной переписке указывается, что у детей из Украины нет родственников.

«Нельзя словами описать весь спектр эмоций. *российская федерация коварно похищает, убивает, депортирует и насилует наших детей. Как вообще такое возможно в современном мире? Призываю Киберполицию, Национальную полицию и Офис Генпрокурора принять надлежащие меры реагирования, чтобы найти и наказать виновных, а пострадавших детей вернуть домой!», – написал омбудсмен.

Отметим, что с начала полномасштабного российского вторжения 459 детей погибли, 918 получили ранения, 347 пропали, 9417 были найдены, 16011 депортировали и 126 вернули. Точное количество пострадавших детей установить невозможно из-за активных боевых действий и временной оккупации части территории Украины.

Ранее у Зеленского назвали условие, при котором россия начнет разваливаться.

Также «Курсор» сообщал, что аналитики подсчитали, сколько техники лишилась армия рф на войне в Украине с 24 февраля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!