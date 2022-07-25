Россияне похитили почти 450 тысяч украинских детей и намерены использовать их как «живой щит»

Вывезенных из Украины детей уже почти полмиллиона. Российские пропагандисты преподносят это с гордостью, и в то же время россияне комментируют в чатах, что этих детей надо сделать «живым щитом» и запереть на складах рф с БК.

Власти рф* с гордостью сообщают на своих информационных каналах, что вывезли 448 тысяч украинских детей. Они преподносят это как подарок, тогда как во всем мире это называется геноцидом населения.

При этом рядовые россияне пишут в соцсетях, что они предлагают использовать маленьких украинцев как живой щит, закрыв их на складах с оружием и боеприпасами оккупантов, которые ВСУ успешно уничтожают.

Бывший уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба привел цитату одного из граждан российской федерации: «У нас есть сотни тысяч украинских детей, вывезенных на территорию россии. Что мешает нашему начальству посадить по сотне в каждый из складов и заводов, чтобы предотвратить эти обстрелы? Думаю, каждый здравомыслящий человек задавался этим вопросом». Такие же высказывания позволяли себе россияне, когда комментировали взрыв в Виннице и фото погибшей 4-летней девочки.

По мнению Кулебы, в такой ситуации международным организациям нужно воспользоваться предлогом и признать рф страной-террористом.

«Мировое сообщество, снова будем выражать глубокую обеспокоенность или полмиллиона детей и все другие военные преступления — это повод наконец признать россию государством-террористом?!», — с возмущением отметил он.

«Курсор» писал, что украинцы в блокаде: россия не выпускает людей с оккупированных территорий. Оказавшиеся в заложниках жители Мелитополя и Херсона лишены возможности выехать на подконтрольную Украине территорию. Они стоят в колонне из 1200 машин под палящим солнцем, а рф уверена, что потребности в «зеленом коридоре» нет.

Также мы сообщали, как это было в Мариуполе, оккупанты используют мариупольцев как живой щит. Жители украинского города Мариуполя остались заложниками произвола российских оккупантов. Они как заключенные ходят по своим улицам с документами, подтверждающими лояльность к рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!