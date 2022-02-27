Россияне ракетным ударом разрушили нефтебазу под Киевом, потушить пожар нет возможности

Около 1 часа ночи 27 февраля российские войска ударили по Василькову, что под Киевом, крылатыми или баллистическими ракетами.
Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Как свидетельствуют видео, распространяемые в соцсетях очевидцами, в результате удара загорелась нефтебаза KLO в селе Крячки под Васильковом.
Эту информацию подтвердила мэр Василькова Наталья Балсинович.
«Уважаемые жители Василькова, вы все видите сейчас огонь. Это, к сожалению, горит нефтебаза на Крячках. Враг хочет разрушить все вокруг. Но ему не удастся!» – подчеркнула Балсинович.
Причем пожар на нефтебазе возле Василькова не могут начать тушить, потому что идет бой за аэропорт.
«Бой не прекращается, поэтому ГСЧС области не может приступить к тушению. Теперь удалось перекрыть поставки газа», — сказал глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.
Сообщается также, что сотрудники нефтебазы в Василькове, которая загорелась после обстрела, смогли спасти 15 вагонов с дизельным горючим и 8 вагонов с газом.
«Этим горючим мы сможем заправлять ВСУ, терроборону, медиков, Киевэнерго, Киевпасстранс и других, кто не дает Киеву упасть и «держит небо»!», — сказали в KLO.
Отметим, что в 2015 году на нефтебазе в Крячках произошел масштабный пожар, продолжавшийся с 8 по 16 июня. Тогда погибли шесть человек (из них четверо – пожарные), еще 18 получили ранения разной степени тяжести.
Этот пожар назвали масштабной техногенной катастрофой. Пожар представлял серьезную опасность, поскольку рядом расположена военная часть с боевым арсеналом.
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