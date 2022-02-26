Появилось видео, как украинцы пытаются остановить российский танк голыми руками

Война. Фото: Подбитое русское МТЛБ под Харьковом в субботу 26.02.2022..Фото Мариенко Андрея/УНИАН

Очевидцы опубликовали запись, на котором видно, как украинские мирные жители в селе Басмач Черниговской области голыми руками пытаются остановить танк российских оккупантов.

Как известно, в ночь на 24 февраля Россия ввела войска в Украину и начала обстреливать украинские города и села, и во многих уголках страны украинская армия и силы территориальной обороны ведут бои с оккупантами.

Ранее Курсор писал, что украинские военные показали развалившуюся технику российских оккупантов. Вооруженные силы Украины захватывают все больше техники оккупанта. Множество российских солдат бросают Танки, БТР и прочий военных транспорт, убегая к границе с РФ. Украинский военный осмотрел бронетехнику российских оккупантов, и, по его словам, россияне приехали на очень плохом военном транспорте. Ролик был опубликован на странице Сухопутных войск Украины.

Также редакция Курсора сообщала, что Украина попросила Красный Крест помочь вывезти трупы российских военных.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что ВСУ сбили российский десантный самолет в Киевской области.

Еще напомним, что российская ракета разрушила жилой дом в Киеве.

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