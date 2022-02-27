Российские войска обстреляли пункт хранения радиоактивных отходов в Киеве

В результате продолжающегося массового обстрела было невозможно оценить масштабы разрушений. Об этом по телефону сообщил персонал предприятия, находясь в укрытии в результате массового обстрела.

Российские оккупанты обстреляли пункт захоронения радиоактивных отходов в Киеве ракетами. Речь идет о хранилище местного отделения «Объединения Радон».

Об этом сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Так, 27 февраля в 01:20 ночи в результате массированной бомбардировки несколько ракет попали в хранилище. Об этом по телефону ведомству рассказали сотрудники предприятия.

Масштабы разрушений пока оценить невозможно. Автоматизированная система мониторинга не работает. Падение снарядов было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

К счастью, по предварительным оценкам, угрозы населению за пределами санитарно-защитной зоны угрозы населению нет.

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