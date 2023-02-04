Россияне убивают друг друга под Бахмутом – перехват разговора

Российские военные убивают друг друга под Бахмутом (Донецкая область, Украина), потому что командиры приказывают ликвидировать старших штурмовых групп, которые не хотят идти воевать.

Об этом сообщил Телеграм-канал «Ищи своих» со ссылкой на радиоперехват оккупантов.

В одном из случаев военным рф был отдан приказ убить старшего штурмовой группы, который не повел свою группу в наступление. Предполагается, что это вынудит других оккупантов подчиняться приказам.

«От командира: передай «Койоту», чтобы расстрелял Устинова, брал его группу и шел вперед штурмовать», – сказал один захватчик другому.

Также он приказал забрать от убитого Устинова радиостанцию и передать тому, кто в ней нуждается.

«Если он его, бл*дь, не расстреляет там и Устинов каким-то образом дойдет сюда – он, с*ка, будет умирать долго. Так и передай», – добавил россиянин.

По словам другого оккупанта, он все «принял» и, по всей видимости, пошел передать приказ исполнителю этого убийства.

Отметим, что на окраинах украинского города Бахмут уже на протяжении нескольких месяцев продолжаются тяжелые бои. Несмотря на огромные потери армия рф не выдохлась, что, по версии американского Института изучения войны, связано с тем, что кремль перебросил на эти территории десантные части регулярной армии, ибо силы ЧВК «Вагнера» уже были предельно истощены.

Ранее военный эксперт назвал месяц, когда россияне «выдохнутся» на фронте.

Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу рассказал Макрону, как именно Израиль может помочь Украине.

Помимо этого экс-президент россии медведев начал угрожать ядерным оружием и сказал, что «запылает вся Украина».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!