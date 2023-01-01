Россияне вошли в новый год жалкими — Зеленский

По словам президента Украины, ощущение «единства, подлинности, самой жизни» контрастирует со «страхом, который воцарился в россии».

В новогоднюю ночь силы Противовоздушной обороны Украины сбили 45 российских дронов-камикадзе.

Эту информацию в видеообращении подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, 33 «Шахеда» сбили летчики и зенитчики, еще 12 дронов — противовоздушная оборона Сухопутных войск.

«Российские террористы как были жалкими, такими и вошли в этот год. Наши же защитники как были молодцы, так и 1 января себя показали очень хорошо», — отметил Зеленский.

Он добавил, что украинское ощущение «единства, подлинности, самой жизни» контрастирует со «страхом, который воцарился в россии».

«Они боятся. Это чувствуется. И правильно боятся. Потому что они проигрывают. Дроны, ракеты, все остальное им не помогут. Потому что мы — вместе. А они — разве что вместе со страхом. Мы ничего им не отдадим», — подчеркнул глава Украинского государства.

Как сообщал Курсор, государство-террорист не получит прощения. А отдающие приказы на такие удары и совершающие их не получат помилования.

Об этом в своем обращении в субботу, 31 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, российская ракетная атака, произошедшая 31 декабря, – это не итог года, «как бы этого ни хотели террористы».

«Это результат судьбы самой россии*. … Ракеты против народа. Именно против народа. Это сделали изверги, и изверги проиграют. Мы это знаем с вами. Террористам этого не изменить», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, Курсор информировал о том, что президент россии владимир путин выступил с новогодним обращением на фоне военных.

Также Курсор писал о том, что администрация президента россии передала пропагандистам «методички» для подготовки аудитории к отступлению армии рф из Херсона.