С криком «Слава Украине»: в россии пенсионерка попыталась сжечь банк

Российские журналисты опубликовали видео, где в санкт-петербурге женщина пожилого возраста попыталась поджечь отделение «сбербанка». Это произошло в среду, 12 октября, на Комендантском проспекте.

По предварительной информации, пенсионерка бросила в дверь банку с горючей смесью. Очевидцы утверждают, что женщина была чем-то недовольна. Она подожгла ковёр и после этого даже не пыталась скрыться. Вместо этого она с кем-то говорила по телефону. Когда её задержали правоохранители, она говорила кому-то во время звонка: «Задание выполнила. Заберите меня отсюда».

После этого пенсионерка отрицала, что произвела поджог, и отказывалась понимать, о чем ее спрашивают. Российские журналисты утверждают, перед поджогом пожилая дама начала выкрикивать лозунг «Слава Украине». Чем именно руководствовалась женщина не сообщают, но в сети пишут, что она была недовольна маленькой пенсией. Теперь ее допрашивают полицейские. На опубликованном в соцсетях видео заметно, что в помещении «Сбербанка» появился чёрный дым, хотя основной источник возгорания находился за пределами офиса.

В главном управлении мчс по петербургу утверждают, что информация о пожаре появилась в 14:21. На место происшествия отправили три единицы техники и 12 спасателей. Пламя охватило всего 1 квадратный метр помещения, и уже к 14:35 пламя ликвидировали. Никто из сотрудников и клиентов финучреждения при этом не пострадал, а сам банк приостановил работу.

Ранее журналисты сообщили, что безвозвратные потери армии рф в Украине составили более 90 тысяч человек.

Также «Курсор» сообщал, что в россии вручили повестки иностранным гражданам.

Помимо этого, военный эксперт рассказал, кто на самом деле стоит за ракетной атакой по Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!