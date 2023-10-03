По ее словам, она не видит других исходов, кроме такого

Одна из главных пропагандисток *россии маргарита симоньян прокомментировала возможные последствия использования ядерного оружия.

"По Вашингтону долбить не придется. Мне тут один умный человек рассказал о том, о чем я никогда не догадывалась. Я ведь не разбираюсь в этом всем, я не военный эксперт – я, знаете, дура-баба в футболе ничего не понимаю", – заявила она.

Пропагандистка ссылается на слова некоего инженера-радиоэлектроника. Он заявил, что еще во времена СССР все знали, что если произвести "в сотнях километров на нашей же территории", к примеру над Сибирью, ядерный взрыв, то никаких страшных последствий якобы не будет.

"Ничего не будет на Земле. Ничего страшного: ни ядерной зимы, которой все боятся, ни чудовищной радиации, которая убьет всех…", – говорит симоньян.

Главред государственного телеканала RT с 2005 года утверждает, что после взрыва только произойдет выведение из строя всей радиоэлектроники, спутников и так далее. По ее словам, благодаря этому мир вернется приблизительно в 1993 год, когда в мире пользовались проводными телефонами.

"Чудесно же жили, я, право, обрадуюсь. Как минимум, мне не придется объяснять своим детям, почему у всех есть гаджеты, а у них нет…Это будет гора с плеч. Эта опция еще остается. И это еще самое гуманное, самая травоядная опция. Я не вижу никакого исхода, кроме приблизительно такого", – добавила симоньян.

Также "Курсор" сообщал, что россия готовится испытать ядерное оружие.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!