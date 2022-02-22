Белый дом официально назвал действия России «вторжением»

Белый дом теперь официально называет российские действия на востоке Украины вторжением.
Это создает основу для введения жестких санкций, давно обещанных, поскольку в последние недели Россия сосредоточила около 150 тысяч военнослужащих вблизи Украины.
Главный заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер сказал CNN: «Вторжение — это вторжение, и именно оно происходит».
Кроме того, члены Европарламента осудили признание «ЛДНР» Россией. В европейском органе призвали ЕС ввести санкции против РФ и усилить экономическую помощь Украине.
Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.
Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.
Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.
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