Белый дом официально назвал действия России «вторжением»

Высший чиновник Белого дома признал, что действия России на востоке Украины являются вторжением. Это заявлением может послужить плацдармом для введения жестких санкций против РФ.

Белый дом теперь официально называет российские действия на востоке Украины вторжением.

Это создает основу для введения жестких санкций, давно обещанных, поскольку в последние недели Россия сосредоточила около 150 тысяч военнослужащих вблизи Украины.

Главный заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер сказал CNN: «Вторжение — это вторжение, и именно оно происходит».

Кроме того, члены Европарламента осудили признание «ЛДНР» Россией. В европейском органе призвали ЕС ввести санкции против РФ и усилить экономическую помощь Украине.

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

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