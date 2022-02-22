В МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса

МИД России заявило, что пока не имеют планов по вводу регулярных войск на территорию «ДНР» и «ЛНР», которые Владимир Путин признал независимыми.
Несмотря на эти заявления, очевидцы и журналисты публикуют фотографии и видео техники, которая въезжает на территорию оккупированного Донбасса.
Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Борис Джонсон объявил о санкциях против 5 российских банков. Великобритания наложит персональные санкции также против Геннадия Тимченко и братьев Ротенбергов.
Также читайте о том, что Луганская ТЭС продолжает гореть: боевики не заканчивают обстрелы. Сообщается, что стрельба продолжается уже три часа. также высказались и военные. По их словами, такого не было уже давно.
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