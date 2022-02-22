В МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса

Журналисты и очевидцы заявляют, что в ночь на 22 февраля на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей ввели тяжелую технику без опознавательных знаков за несколько часов после выступления Путина.

МИД России заявило, что пока не имеют планов по вводу регулярных войск на территорию «ДНР» и «ЛНР», которые Владимир Путин признал независимыми.

Несмотря на эти заявления, очевидцы и журналисты публикуют фотографии и видео техники, которая въезжает на территорию оккупированного Донбасса.

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