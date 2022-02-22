Госдума РФ признала «ДНР» и «ЛНР»

Госдума проголосовала за ратификацию соглашения о дружбе и сотрудничестве с «ДНР» и «ЛНР». 400 — за. 0 — против. 0 — воздержались.

Госдума России на заседании 22 февраля выявила правосубъектность «ДНР» и «ЛНР». Решение было принято единогласно. «За» ратификацию контракта с «Л/ДНР» проголосовали 400 депутатов.

Глава Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал признание Россией «ДНР» и «ЛНР» «гуманитарным решением». Володин прогнозирует, что в РФ из-за этого будут установлены санкции. В то же время он допустил, что санкции все равно были бы применены. Володин попросил присутствующих поблагодарить Путина за «мужество и ответственную позицию».

Во время выступлений перед голосованием главы политических сил говорили об «историческом дне 22 февраля» и «стремлении оградить славянский мир от возрождения фашизма», как сказал депутат от ЛДПР Андрей Луговой.

Ранее президент РФ Владимир Путин признал правосубъектность самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР» и подписал соответствующий указ. Решение было принято после заседания Совбеза РФ 21 февраля. Об этом глава Кремля объявил почти в часовом обращении к гражданам, которое сопровождалось долгим экскурсом в историю и угрозами в адрес Украины, НАТО и США.

Ранее Курсор писал, что депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что «любой снаряд по Луганску или Донецку мы будем воспринимать как удар по Москве». В конце он добавил, что «вся Украина будет Российской!».

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