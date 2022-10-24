Сенсаций не предвидится: вопросы для путина на заседании «Валдая» уже слиты в сеть

Выступление путина на заседании Международного клуба «Валдай» могло бы раскрыть перспективы российской политики, но уже стало известно — какие вопросы подготовлены и согласованы.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» проведет заседание в понедельник, 24 октября. Российский президент путин* также намерен принять в нем участие.

На XIX ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» должны были обсуждаться важные вопросы: ситуация в зоне боевых действий, политика россии, перспективы развития событий. Была озвучена тема мероприятия: «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

При этом сенсаций и неожиданностей не стоит ожидать: российский президент ответит только на заранее согласованные вопросы, которые к тому же уже слили в сеть.

Естественно, ни для кого не секрет, что такая практика действует в россии давно, и даже гости, допущенные до личной встречи с путиным проходят тщательный отбор.

На заседании вопросы путину смогут задать журналисты и депутаты, ученые и известные люди. Обсуждаться будут аспекты международной политики, ситуации в Украине, влияние санкций на экономику россии.

Остается лишь одна надежда, что диктатор все-таки проговорится о чем-то между строк, как бывало раньше не раз. К примеру, в прошлом году президент пригрозил Европе энергетическим кризисом, и применил крайне неудачную метафору, сравнив россию с лисичкой-сестричкой. По итогу, эта характеристика «воровки и обманщицы» так и закрепилась за рф.

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