Сербия закрывает посольство в Украине: чем это обусловлено

Сотрудники дипломатично-консульского представительства до момента создания условий для возвращения будут работать в городе Белград.

Сербия решила временно закрыть посольство в Украине по соображениям безопасности.

Об этом сообщили на сайте ведомства.

Все граждане Сербии, которые еще находятся в Украине, могут круглосуточно обратиться за помощью по телефонам: (+381-11) 3068-888 и (+381-11) 3068-884 или по электронной почте [email protected] Касаемо любой помощи и поддержки также можно обращаться в посольства Республики Сербия в странах, граничащих с Украиной.

Также там напомнили, что МИД Сербии еще 13 февраля рекомендовало находящимся в Украине гражданам Республики Сербия рассмотреть возможность временно покинуть территорию этой страны, а гражданам, которые планировали путешествие в Украину, – отложить поездку.

Помимо этого, некоторые страны призвали граждан немедленно покинуть Украину, среди которых КНР, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Египет. Казахстанские СМИ анонсировали проведение полной эвакуации дипломатов, но пока что это официально не подтвердили. Призывы покинуть украинские территории по соображениям безопасности появились еще 10–11 октября, что происходит до сих пор.

Ранее мы рассказывали, что Сербия и Венгрия договорились о строительстве трубопровода между странами, чтобы Белград получал поставляемую *россией нефть в Венгрию по нефтепроводу «Дружба».

Также «Курсор» сообщал, что россия закупит у Ирана более быстрые и разрушительные дроны-камикадзе Arash-2.

Помимо этого, эксперты рассказали, почему ближайшие недели в Украине будут критическими.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!