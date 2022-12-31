Шантаж не прошел: путин отменил свое решение по «недружественным странам»

Раньше путин объяснял, что иностранные государства используют свои валюты «как оружие», и поэтому россия еще в марте отказалась от таких расчетов.

Президент рф путин попробовал переиграть страны Евросоюза, установившие лимит на российский газ. Глава кремля заявил, что российский газ будет поставляться только в «дружественные страны», то есть те, которые не подписали соглашение о лимите цен.

Однако теперь ему пришлось изменить свое решение и он подписал новый указ. По нему поставщики российского газа смогут принимать оплату от «недружественных» стран в иностранной валюте.

Имеется ввиду оплата задолженности по экспортным поставкам. Страны Евросоюза смогут расплатиться за газ переводом на специальный счет российского поставщика, открытый в иностранной валюте и указанной в контракте.

Сегодняшний указ путина вносит поправки в документ от марта 2022 года, когда оплата за газ должна была осуществляться переводились исключительно в рублях. Тогда путин объяснял, что иностранные государства используют свои валюты «как оружие», и поэтому россия отказалась от использования валюты в расчетах.

Ранее Курсор писал, что разведка Дании предположила, что повлияло на решение путина начать войну.

Еще мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что владимир путин сможет продлить свою жизнь, но для этого ему нужно признать вторжение ошибкой и вывести армию из Украины. Это может спасти жизнь не только диктатора, но и его ближнего окружения.