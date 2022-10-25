Штайнмайер рассказал, какое оружие Германия передаст Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время визита в Украине анонсировал поставки дополнительно 2-х систем залпового огня MARS и 4-х гаубиц, а также продолжение поставок систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Скоро будут поставлены 2 системы MARS и 4 гаубицы. Я согласен с вами (Зеленским – прим.ред.), что нужен справедливый мир. Мир, которого желает *путин, может вызвать новую войну», — сказал Штайнмайер на брифинге в Киеве.

Также «Курсор» сообщал, что президент ФРГ Штайнмайер прятался в бомбоубежище в Украине.

Помимо этого, эксперт объяснил, почему рф будет до последнего биться за Херсон.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!