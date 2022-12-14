Силовики россии начали борьбу за власть и влияние — британская разведка

Согласно данным Министерства обороны Великобритании, новая волна критики в адрес руководства российской армии говорит о возобновлении жесткого противостояния между различными группами влияния и силовиками.

Об этом сообщает ведомство в Тwitter.

В ведомстве заявили, что они изучили недавние заявления российского военного преступника игоря гиркина, который, по его словам, в течение двух месяцев находился на передовой в составе батальона террористической группировки «днр».

По словам гиркина, сейчас наблюдается «кризис стратегического планирования» в войне россии против Украины. Все это он узнал, побывав на передовой и поучаствовав в боевых действиях. Также он, говоря о новых защитных сооружениях-пирамидах, сказал, что сомневается в их пользе в текущей войне.

В британском ведомстве отметили, что нельзя подтвердить или проверить сообщения об увольнении начальника генштаба россии генерала валерия герасимова.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 14 December 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/lPmMUTJFOp #StandWithUkraine pic.twitter.com/SK0nu7xwyh — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 14, 2022

Кроме этого, в Британии заявили, что напряженность в военных верхушках рф усиливается.

Ранее Курсор писал, что в Минобороны Великобритании рассказали, с чем связана отмена традиционной пресс-конференции путина. Минобороны Великобритании сообщает, что антивоенные настроения в россии могут усилиться.

Впервые за десятилетие: новое заявление путина вызвало вопросы о его здоровье. путин отменил традиционную пресс-конференцию в конце года, которая транслируется в прямом эфире по телевидению и часто длится более четырех часов.

Наша редакция писала, что Зеленский заявил, что войны не будет, если умрет путин. По мнению украинского лидера, путинский режим победил россиян и их разум.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!