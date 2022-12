Силовики россии начали борьбу за власть и влияние — британская разведка

Согласно данным Министерства обороны Великобритании, новая волна критики в адрес руководства российской армии говорит о возобновлении жесткого противостояния между различными группами влияния и силовиками.

Об этом сообщает ведомство в Тwitter.

В ведомстве заявили, что они изучили недавние заявления российского военного преступника игоря гиркина, который, по его словам, в течение двух месяцев находился на передовой в составе батальона террористической группировки «днр».

По словам гиркина, сейчас наблюдается «кризис стратегического планирования» в войне россии против Украины. Все это он узнал, побывав на передовой и поучаствовав в боевых действиях. Также он, говоря о новых защитных сооружениях-пирамидах, сказал, что сомневается в их пользе в текущей войне.

В британском ведомстве отметили, что нельзя подтвердить или проверить сообщения об увольнении начальника генштаба россии генерала валерия герасимова.

