Британская разведка сообщает, что ВСУ пошли в наступления по трём направлениям

Своим наступлением украинским защитникам на юге, которое началось 29 августа, удалось достичь определенной тактической внезапности. Соответствующее заявление сделали Минобороны Британии со ссылкой на данные своей разведки.

Об этом пишет «LIGA.net».

Стоит отметить, что продвижение ВСУ на широком фронте на правом берегу Днепра, сосредоточено на трех направлениях. Они подобрали удачный момент для наступления, используя проблемы с логистикой и управлением в армии россии*.

Вместе с тем бои продолжаются на Донбассе и в Харьковской области, по словам разведчиков. Ожидается, что уже в ближайшие дни российскому командованию придется принять ключевое решение – куда бросить резервы.

Ранее «Курсор» писал о том, что у Зеленского заявили о наступлении ВСУ по всей линии фронта. На фоне этого украинские военные увеличили количество высокоточных обстрелов по российским позициям.

Кроме того, «Курсор» сообщал о том, что Украина может деоккупировать Херсон без боевых действий. На этот счет высказался известный военный аналитик, который назвал главное условие для этого.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!