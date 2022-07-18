Сирены в москве и ПВО в Чечне: чего боятся Кремль и кадыров

Российские власти объявили о проверке в столице систем тревожного оповещения. В это же время кадыров, президент Чечни, попросил у путина установить систему ПВО и защитить республику.

В москве* 20 июля завоют сирены. Жителей предупредили, что они услышат информационное сообщение: «Внимание всем!»

Сигналы сирен и оповещения через громкоговорители можно будет услышать с 10:40 до 12:00. А в эфире теле- и радиоканалов появится следующее обращение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».

Кроме того, стало известно, что соратник путина чеченец кадыров заявил о необходимости размещения в Чечне базы ПВО.

Он сказал: «Я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах россии как никогда востребованы системы ПВО».

Угрозы российского руководства всему миру ядерной войной, «стиранием с лица земли» и «полным уничтожением соседних народов» не проходят даром. Поэтому власти рф начали опасаться ответной реакции.

Пока это делается без заострения внимания со стороны простых россиян, однако такая тенденция всегда была в стиле путина.

«Курсор» ранее сообщал, что Зеленский ответил на угрозы медведева о «судном дне». Президент Украины напомнил медведеву, что военные преступления россии против мирных граждан давно известны всему миру. Только вчера была восьмая годовщина уничтожения рф малайзийского «Боинга», где погибли 298 людей.

Мы писали, что в посольстве Украины заявили, что рф спонсирует пророссийские митинги в Израиле.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!