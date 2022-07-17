В посольстве Украины заявили, что рф спонсирует пророссийские митинги в Израиле

Однако в посольстве отметили, что знают о том, что большинство израильтян на самом деле поддерживает Украину в войне против российских захватчиков.

В различных городах Израиля в последние недели проводится все больше митингов в поддержку россии*, которая ведет варварскую войну против Украины. Эти демонстрации носят откровенно антиукраинский характер. Все они анонсируются российской федерацией.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле на странице в Facebook.

Там написали, что проплаченные российским правительством демонстрации прошли в Хайфе, Нетании, а также перед зданием украинского посольства в Израиле. Однако в посольстве сообщили, что такие действия рф – вполне ожидаемы.

«Несмотря на спланированные демонстрации, мы осознаем, что израильская общественность в основном поддерживает Украину и выступает против жестоких нападений России», — отметил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Ранее редакция Курсора сообщала, что израильский офицер объяснил, почему война в Украине может затянуться на 10 лет.

Кроме того, наш сайт писал, что Израиль отправил делегацию соцработников в Молдову, чтобы помочь беженцам из Украины.