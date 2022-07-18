Зеленский ответил на угрозы медведева о «судном дне»

Президент Украины напомнил медведеву, что военные преступления россии против мирных граждан давно известны всему миру. Только вчера была восьмая годовщина уничтожения рф малайзийского «Боинга», где погибли 298 людей.

Запасной президент, как называют медведева* из-за его незначительной роли при путине, выступил в воскресенье с угрозами в адрес Украины, если она посмеет атаковать Крымский мост. Он заявил, что отказ НАТО признать Крым российским может привести к «прямому нападению», и вообще они имеют право на «превентивную самооборону». В итоге он сообщил:»Если что-то подобное произойдет, для них всех наступит судный день».

Президент Зеленский отреагировал на слова медведева: «Сегодня из России прозвучало очередное не очень трезвое заявление о якобы «судном дне» для Украины. Конечно, никто не будет воспринимать такого запугивания. Но взгляните, насколько цинично говорить такое же сегодня — в очередную годовщину уничтожения россией в небе над украинским Донбассом малайзийского «Боинга». 298 человек были убиты в очевидном акте терроризма. 80 детей. Граждане десяти государств».

Президент Украины отметил, что рассмотрение специальным трибуналом военных преступлений именно для рф станет «судным днем».

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал высказывания медведева с жалостью: «Портрет современной россии — это дмитрий медведев, который угрожает всем «судным днем». Маленький, забытый историей человек, пытающийся казаться серьезным и страшным, а в реальности вызывающий лишь жалость».

«Курсор» писал, что медведев пригрозил НАТО превентивными действиями.

Наш сайт сообщал, что еще один британец попал в плен к российским солдатам.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!