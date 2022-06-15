В москве застрелился генерал советской разведки

90-летний эксразведчик Лев Соцков пустил себе пулю в голову на 90 году жизни у себя дома в москве. Также он оставил предсмертную записку.

90-летний генерал-майор СВР в отставке Лев Соцков пустил себе пулю в голову из наградного пистолета в москве*.

В своей предсмертной записке он написал:

«Пистолет – это реликвия боев на реке Халхин-Гол. Полученный мною во время пребывания представителем при спецслужбе Монголии по случаю пятисотлетия события Улан-Батор. 1989 г. Л. Соцков», — написал генерал.

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Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

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