Является ли видео со "здоровым" кадыровым настоящим – ответ украинской разведки

Есть ряд нюансов, которые вызывают вопросы.

В украинской разведке полагают, что недавнее видео *рамзана кадырова, якобы недавно записанное в больнице, является старым или постановочным.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии изданию "24 канал".

По его словам, лидер Чечни находится в тяжелом состоянии. Он добавил, что это вызвано несколькими неудачными медицинскими вмешательствами и последней неудачной операцией.

"Значительная часть видео, которые в последнее время публикуют в Сеть с его участием — это либо постановка, либо они несвежие. Потому что если человек хорошо чувствует себя, то нетрудно запостить нормальное информативное, актуальное видео, которое сняло бы все вопросы. Но они этого не могут снять, потому что проблемы существуют", – добавил Юсов.

Ранее российско-израильский бизнесмен леонид невзлин заявил, что кадырова ввели в состояние искусственной комы из-за процесса отторжения пересаженной почки, начавшегося недавно. Ему пересадили почку врачи в ОАЭ, уже давно занимающиеся лечением путиниста. Он находится в крайне серьезном состоянии и врачи дают неутешительные прогнозы.

Также "Курсор" сообщал о новых интересных деталях о московской больнице, где якобы лечится кадыров.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!