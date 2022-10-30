Сколько военнослужащих рф находится в Беларуси: разведка Украины

Эксперт вспомнил о «заветной мечте» россии и дополнительно прокомментировал риск вторжения из Беларуси.

Начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью американскому изданию «The War Zone» рассказал, что на территории Беларуси находится около 4300 военнослужащих *россии.

Об этом сообщает The Drive.

Буданов прокомментировал возможность широкомасштабного вторжения россиян с территории Беларуси ради перекрытия путей поставки помощи, которую получает Украина от партнеров. По его словам, это является стратегической целью и «заветной мечтой» рф.

«Если говорить о российской военной деятельности в Беларуси, то сейчас присутствие российских военных в Беларуси не так велико. Там всего около 4300 военнослужащих. И они очень ограничены. Эта группировка очень ограничена в системах тяжелого вооружения, и большинство – около 80% группировки – это мобилизованный персонал. Так что могу сказать, что на нынешнем этапе угрозы вторжения из Беларуси нет», – рассказал генерал-майор.

По мнению Буданова, ситуация может стремительно меняться в случае потери армией рф Херсона. Он утверждает, что эту боеспособную группировку после выхода из-под этого украинского города частично передислоцируют на запорожское направление, но часть военных могут переместить в Беларусь и создавать там угрозу.

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