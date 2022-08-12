СМИ: Экономика россии откатилась на четыре года за три месяца войны

«Валовой внутренний продукт россии упал почти на 5%, и это только начало. Европа сократит импорт энергоносителей в августе, и к середине 2023 года можно ожидать нижней точки», — говорят экономисты.

Полномасштабное вторжение россии* в Украину отбросило российскую экономику на четыре года назад в первом квартале после нападения.

Об этом пишет Bloomberg.

Российская экономика оживилась в первом квартале 2022 года, но затем начался резкий спад. Валовой внутренний продукт россии сократился впервые за год, упав на 4,7 процента.

По словам российского экономиста Александра Исакова, экономика страны потеряла 4 года роста, откатившись к уровню второго квартала 2018 года. Регресс может замедлиться в 4 квартале из-за ослабления монетарной политики, поддерживающей спрос.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.