Полномасштабное вторжение россии* в Украину отбросило российскую экономику на четыре года назад в первом квартале после нападения.
Об этом пишет Bloomberg.
Российская экономика оживилась в первом квартале 2022 года, но затем начался резкий спад. Валовой внутренний продукт россии сократился впервые за год, упав на 4,7 процента.
По словам российского экономиста Александра Исакова, экономика страны потеряла 4 года роста, откатившись к уровню второго квартала 2018 года. Регресс может замедлиться в 4 квартале из-за ослабления монетарной политики, поддерживающей спрос.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.
Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!