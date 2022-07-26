СМИ: от ракет HIMARS в Украине погибли два лучших пилота путина

Украинские военные успешно применяют на фронте против российских оккупантов американские системы залпового огня HIMARS. В результате ударов по позициям рф на Донбассе погибли два лучших пилота диктатора владимира путина.

Об этом сообщает издание Dailymail.

По информации издания, 41-летний летчик-истребитель в звании подполковника Максим Потемин погиб в результате обстрела его кортежа высокоточной реактивной артиллерией в Донецке 8 июля. После той же атаки погиб и 54-летний летчик-истребитель, полковник Анатолий Стасюкевич.

Первым о гибели Потемина именно в результате удара HIMARS заявил его отец Алексей. По словам мужчины, он всего несколько дней назад узнал, что причиной смерти его сына стали именно эти системы. По мнению Алексея, этот удар украинские войска нанесли при содействии западной разведки.

Что касается Стасюкевича, то он был начальником штаба 1-й гвардейской Барановичской Краснознаменной смешанной авиационной дивизии и военным летчиком в третьем поколении. Полеты выполнял в той же части, что и Потемин. Базировалась часть в Крымске Краснодарского края.

Также в издании рассказали, что украинская армия с помощью HIMARS уничтожила уже десятки складов и командных пунктов оккупантов на Донбассе. За последние несколько недель были уничтожены десятки российских офицеров, среди которых один генерал.

«Курсор» писал ранее, что HIMARS изменили правила войны в Украине.

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