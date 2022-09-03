СМИ: рф могла ввести в воды Средиземного моря атомную субмарину

Вероятнее всего, субмарину развернули, чтобы сменить крейсер «Маршал Устинов», который покинул Средиземное море в прошлом месяце.

В воды Средиземного моря российская федерация* могла тайно ввести атомную подводную лодку с крылатыми ракетами. Предположительно, речь идет о крейсере К-266 «Орел», который служит на северном флоте россии.

Об этом сообщает издание Naval News.

В издании отмечают, что найдены убедительные признаки того, что российская ударная атомная субмарина действует возле Италии. Но как долго она там находится сказать трудно. Вероятнее всего, субмарину развернули, чтобы сменить ракетный крейсер «Маршал Устинов», который покинул Средиземное море в прошлом месяце.

Известно, что российская федерация и ранее отправляла атомные субмарины в Средиземное море, но нечасто. А учитывая сегодняшнюю ситуацию, то как отмечают эксперты, это может быть связано с войной в Украине.

«Курсор» писал ранее, что эффективность Черноморского флота российской федерации сейчас серьезно снижена, и он фактически «выключен» из войны, которая продолжается на территории Украины. Военный эксперт Павел Нарожный назвал причину, почему он перестал оказывать существенное влияние на военные действия.

Еще мы писали, что заместитель министра обороны Украины отметил, что россии следует покинуть Крым и отказаться от него — в противном случае российской федерации как государства в будущем существовать не будет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!