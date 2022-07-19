Минобороны Украины: российский флот будет уничтожен

Заместитель министра обороны Украины отметил, что россии следует покинуть Крым и отказаться от него — в противном случае российской федерации как государства в будущем существовать не будет.

Украина уничтожит Черноморский флот российской федерации*, как только получит достаточно оружия от своих западных союзников. Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов подчеркнул это в интервью The Times.

По его словам, россия должна покинуть захваченный Крым, если она хочет не потерять свое существование как страна.

Как отметил Гаврилов, украинские военные сейчас наращивают собственные противокорабельные ракетные запасы и, прежде чем начать наступление, ждут, когда из других стран поступит оружие большей дальности.

«Они должны заплатить за свою агрессию», — заявил заместитель министра обороны во время визита в Великобританию, где он наблюдает за учениями украинских военных.