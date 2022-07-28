СМИ: Российские депутаты в страхе сбежали из Херсона

Представители партии «единая россия» сбежали из Херсона. Официальная причина, заявленная ими — они больше не могут осуществлять гуманитарную помощь.

Партия «единая россия»* одной из первых покинула город после успешной атаки украинских бойцов на Антоновский мост. Ее представители заявили, что больше не могут осуществлять «гуманитарную деятельность». Об этом в четверг, 28 июля, сообщила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной политики при Министерстве культуры Украины.

В сообщении говорится, что российская сторона собирала персональные данные для проведения так называемого «референдума».

«Обстрел Антоновского моста, который был своего рода «дорогой жизни» для российских военных во временно оккупированном Херсоне, имел, помимо логистического эффекта, большой психологический эффект», — отмечают в ведомстве.

Центр также отметил, что условия для военных россии в Херсонской области становятся все более тяжелыми.

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