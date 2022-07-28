СМИ: Российские депутаты в страхе сбежали из Херсона

Партия «единая россия»* одной из первых покинула город после успешной атаки украинских бойцов на Антоновский мост. Ее представители заявили, что больше не могут осуществлять «гуманитарную деятельность». Об этом в четверг, 28 июля, сообщила пресс-служба Центра стратегических коммуникаций и информационной политики при Министерстве культуры Украины.
В сообщении говорится, что российская сторона собирала персональные данные для проведения так называемого «референдума».
«Обстрел Антоновского моста, который был своего рода «дорогой жизни» для российских военных во временно оккупированном Херсоне, имел, помимо логистического эффекта, большой психологический эффект», — отмечают в ведомстве.
Центр также отметил, что условия для военных россии в Херсонской области становятся все более тяжелыми.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
Стало известно, сколько Украина тратит на армию. Украинский депутат заявил, что украинское правительство тратит на сектор обороны около 15% от ВВП. Интересно, что в мирное время Украина тратила на армию как минимум в 2 раза меньше.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!