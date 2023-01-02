СМИ сообщают об ухудшении здоровья путина

СМИ пишут, что состояние здоровья российского президента ухудшается и у него наблюдается «помутнение сознания». Именно из-за состояния здоровья путин был вынужден перенести некоторые ключевые мероприятий, которые были запланированы у него в декабре 2022 года.

Об этом сообщает Daily Mail.

В статье говорится, что консилиум врачей заявил о значительном ухудшении здоровья путина. В частности, отмечается, что путин быстро устает, страдает от частых приступов головокружения и головных болей, у него наблюдается «помутнение сознания».

Кроме этого, врачи считают, что состояние здоровья путина ухудшилось из-за стресса, вызванного провалами россиян на фронте в Украине.

«Постоянное нервное напряжение и погруженность в проблемы на фронте создали негативную обстановку для течения [его] болезней», — говорится в статье.

СМИ считают, что путин использует двойников, которые заменяют его на некоторых мероприятиях.

«Ходят слухи, что путин страдает от рака, болезни Паркинсона и других заболеваний, включая шизоаффективное расстройство», — сообщает Daily Mail.

Ранее Курсор писал, что разведка Дании предположила, что повлияло на решение путина начать войну. В то же время спецслужба Дании пока не видит признаков того, что путина могут лишить власти.

Курсор также сообщал, что советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что путина может не стать уже к апрелю 2023 год.

Еще мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что владимир путин сможет продлить свою жизнь, но для этого ему нужно признать вторжение ошибкой и вывести армию из Украины. Это может спасти жизнь не только диктатора, но и его ближнего окружения.