15-16 ноября в Индонезии состоится саммит G20, представлять российскую федерацию* на мероприятии будет министр иностранных дел сергей лавров, который уже прибыл в страну. Но в СМИ появилась информация, что после прилета он был госпитализирован в больницу.

Три индонезийских правительственных и медицинских чиновника сообщили изданию, что российский дипломат лечится на курортном острове. Все отказались назвать свои имена, поскольку не уполномочены публично обсуждать этот вопрос.

Двое людей сказали, что сергей лавров лечился от болезни сердца. Официальные лица заявили, что его доставили в больницу Сангла в столице провинции Денпасаре.

В то же время пресс-секретарь мид рф Мария Захарова опровергла сообщения о госпитализации лаврова на Бали.

«Мы тут с сергеем викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков», — написала она в своем Telegram-канале.

«Курсор» писал ранее, что лидеры стран, как правило, каждый раз на саммите G20 участвуют в традиционной совместной фотосессии, но в этом году они решили отказаться от «семейного фото» из-за присутствия представителя рф.

Еще мы писали, что Зеленский прокомментировал проведение в Индонезии саммита G20, на котором выступит в онлайн-режиме.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!