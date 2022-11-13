Зеленский рассказал, выступит ли на саммите G20

Украинский лидер рассказал, что оккупанты в Херсонской области «оставили по себе такие же зверства, как и в других регионах».

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное видеообращение к украинцам, в котором коснулся ряда актуальных вопросов.

Видео украинский лидер разместил в своем Telegram-канале.

В частности, Зеленский прокомментировал проведение в Индонезии саммита G20, на котором выступит в онлайн-режиме.

«Наша позиция будет представлена. Очень содержательно. Мы ответим на многие вопросы, которые звучат сейчас. Публичные ответы. Чтобы их слышали все наши люди, все наши партнеры, каждый и каждый, кто нас поддерживает. Уже во вторник – мое обращение», – заявил он.

По словам Зеленского, в Украине все чувствуют приближение победы в войне против *россии, что возможно благодаря сохранению единства, энергичности и осознанию той мысли, что украинский народ находится «на своей земле».

В Херсонской области обеспечат стабильность и восстановят правопорядок в 226 населенных пунктах. Это более 100 тыс. местных жителей по состоянию на данный момент. Также на эту территорию возвращают связь, медицину, «скорую помощь», полицию, интернет, телевидение, нормальные технические возможности поставки электричества и воды, а также другие вещи.

«Продолжается задержание русских солдат и наемников, брошенных на этой территории, и обезвреживание диверсантов. Следователями уже задокументировано более 400 российских военных преступлений, оказываются тела убитых – и гражданских, и военных. В Херсонской области российская армия оставила по себе такие же зверства, как и в других регионах нашей страны, куда смогла зайти. Найдем и привлечем к ответственности каждого убийцу. Без сомнений», – добавил Зеленский.

Ранее президента Украины показали, как строится стена на границе с Беларусью.

Также «Курсор» сообщал, что в рф начали осознавать грядущий крах империи.

Помимо этого, министр обороны Великобритании заявил, что у кремля еще достаточно пушечного мяса.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!