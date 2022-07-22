СМИ: Украина частично разминирует свои порты

Иностранные экипажи будут доставлять суда в Стамбул, откуда они будут доставлены в конечный пункт назначения. СМИ заявляют, что Турция возьмет на себя контроль за судами, направляющимися в украинские порты.

Украина согласилась убрать некоторые свои мины в Черном море и отправить в международные воды суда-зерновозы, укомплектованные собственными людьми.

«До сих пор одним из главных препятствий на пути к соглашению было размещение Украиной мин в своих портах на побережье Черного моря для сдерживания российских военных кораблей. В конце июня Генеральный секретарь ООН Гутерриш изложил основные элементы предлагаемого соглашения между ООН и Турцией, которое позволило бы решить эту проблему», — говорится в документе.

Генеральный секретарь ООН заявил, что «украинцы согласились снять только часть мин и отправить грузовые суда в международные воды с капитанами военно-морских сил или береговой охраны».

Ранее Курсор писал, что в США заявили, что россияне дважды посещали Иран для осмотра боевых беспилотников. В США не раз говорили о том, что Иран готовится передать россии свои ударные беспилотники. Однако в Тегеране это отрицают.

Кроме этого, в Сирии начали обучать россиян работе с БПЛА для войны в Украине. По информации, полученной США, Иран не только готов поставить россии флот атакующих беспилотников, но и обучить их использованию в войне против Украины.

Стало известно, какие именно БПЛА Иран предлагал россии: обнародованы спутниковые снимки. США благодаря спутниковым снимкам «зафиксировали», какие именно беспилотники предлагала россии иранская «оборонка».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!