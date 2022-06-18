СМИ: Украина за трое суток уничтожила 7 складов с боеприпасами рф в Донецке

В то же время жители города осознают, что россия* пытается «разбавить» успехи обстрелами центра Донецка и обвинить в них ВСУ.

Инсайдеры международной разведки сообщают, что ВСУ уничтожили семь российских военных объектов в оккупированном Донецке, сообщает InformNapalm.

Источники отмечают, что за последние 72 часа высокоточными ударами было уничтожено не менее семи вражеских объектов со значительными запасами боеприпасов в районе ОРДЛО. Они накапливались там с 2014-2015 годов. В качестве примера волонтеры приводят разрушенный склад в Хрустальном (Красный Луч) Луганской области. Там хранилось до 1 тыс. тонн боеприпасов.

Они отмечают, что среди местных жителей распространяются слухи о том, что украинская армия получила «высокоточное большого калибра оружие НАТО», которое позволяет уничтожать склады боеприпасов под Донецком.

«Курсор» сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!