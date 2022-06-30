СМИ: в Беларуси военнообязанных массово вызывают в военкоматы

Прибывшим в военные комиссариаты объясняют, что это «просто тренировка сбора личного состава для формирования территориальной обороны в случае военной угрозы».

В Беларуси начали массово рассылать повестки с приказом прибыть военнообязанным в военкоматы, не указывая причин.

Белорусы жалуются, что повестки рассылают и тем, кто работает, и тем, кто в отпуске за свой счет, и даже тем, кто не годен к военной службе, и мужчинам, и женщинам. В повестках не указана причина, по которой нужно явиться в военкомат. Но за неявку угрожают уголовной ответственностью.

В военкоматах успокаивают, говорят, что «никто никого ни на какую войну не отнимает». Причина собрания — «мобилизационные учения». В основном у военнообязанных сверяют учетные данные и отпускают домой.

«Курсор» писал об украинских торговых центрах, которые россия посчитала базами НАТО. В сети опубликовали видео того, что осталось от некогда мирных развлекательных и торговых центров Украины. Армия рф посчитала себя вправе вершить судьбы людей, выбирая кому из них жить.

Мы сообщали, что солдаты рф ломают друг другу пальцы, чтобы сбежать с войны в Украине — перехват разговора. Украинские силовики перехватили очередной разговор российских оккупантов, которые рассказывают, как калечат друг друга, чтобы не идти в бой и сохранить себе жизнь.

Напомним, россия решится на новые чудовищные теракты в Украине после саммита НАТО — эксперт.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!