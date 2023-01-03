СМИ: в двух российских городах прогремели взрывы

Во вторник вечером, 3 января, в российских городах ростов-на-Дону* и курск были слышны сильные взрывы.

По сообщениям жителей, севернее центра ростова около получаса назад похожий на зенитную ракету объект сбил что-то в небе. Предварительно, в городе работает ПВО. Официальных комментариев о случившемся пока нет.

В то же время в Курске в районе железнодорожного вокзала прогремели взрывы. Официальной информации пока также нет.

«Курсор» писал ранее, что в ночь на понедельник, 2 января, в воронеже произошел мощный взрыв в районе военного аэропорта балтимор. На этом аэродроме обычно базируются российские бомбардировщики су-34.

Еще мы писали, что на аэродроме в российском энгельсе прогремел взрыв, в результате которого начался пожар. По неподтвержденной информации, в результате происшествия три человека погибли, еще четверо получили травмы и были госпитализированы.

Напомним, в оккупированном российской федерацией Крыму горел аэропорт Бельбек. Так называемый «губернатор» оккупированного Севастополя заявил, что произошла «внештатная ситуация».